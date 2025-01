O Presidente da República autorizou a celebração de um emprréstimo no valor global de 343,6 milhões de euros para a execução do projecto de fornecimento, concepção, construção dos apoios e montagem de 186 pontes metálicas do tipo ACROW.

A celebração do acordo visa o financiamento de 80% do valor do contrato comercial de 297,1 milhões e 100% do prémio de seguro da Agência de Crédito à Exportação dos Estados Unidos da América, US EXIM, no valor de euro 46,4 milhões de euros.

Foi igualmente autorizada a celebração de um acordo de financiamento entre Angola e a instituição financeira Africa Finance Corporation, no valor global de até 84,2 milhões de euros para o financiamento de 20% do valor do contrato comercial de 74, 2 milhões de euros, sendo o valor remanescente de euro 10 milhões para apoio à tesouraria.

O Chefe de Estado delega na ministra das Finanças a competência, com a faculdade de subdelegar, para a assinatura dos acordos de financiamento.

