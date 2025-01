Num outro despacho, o Chefe de Estado nomeou também Syanga Kivuila Samuel Abílio para o cargo de embaixador na Coreia.

Refira-se que o Presidente da República exonerou no ano passado Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen, do cargo de ministra de Estado Para Área Social, ao passo que Syanga Kivuila Samuel Abílio foi exonerado do cargo de embaixador de Angola no Quénia.