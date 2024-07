O porta-voz do partido, Ndonda Nzinga, que coordena as actividades, reconheceu que havia vícios nos procedimentos utilizados pela comissão preparatória da assembleia para a eleição do primeiro secretário do partido na província de Malanje.

"Houve falhas após terem sido analisados os recursos dos candidatos chumbados pela comissão preparatória da assembleia em Malanje, na aprovação de candidaturas para o cargo de secretário provincial", disse Ndonda Nzinga.

Um comunicado do Bureau Político da FNLA, divulgado na segunda-feira, 29, refere que a candidatura de Alberto João Zomba, que se encontra na condição de delegado provincial da Associação dos Antigos Combatentes da FNLA, refere que o partido dos "irmãos" "não impede" nem "condiciona" a candidatura do mesmo para primeiro-secretário em Malanje, devendo apenas abdicar do actual cargo que ocupa, em caso de eleição.

O órgão considera, ainda, improcedente, a decisão da comissão preparatória da assembleia, que rejeita a candidatura de Fernando Sebastião.

O manifesto refere que não aceita o chumbo que foi dado à candidatura de Fernando Sebastião, porque obedeceu apenas à deliberação unilateral do coordenador da respectiva comissão.

O Bureau Político considera ainda que Fernando Sebastião, embora esteja a ocupar o cargo de primeiro-secretário adjunto cessante da FNLA na província de Malanje, está "apto" a concorrer.

De acordo com Ndonda Nzinga, com a realização da assembleia provincial de Malanje, falta apenas fazer o mesmo na província do Kuanza Norte.

A nível dos municípios, Ndonda Nzinga referiu que o processo já aconteceu em Luanda, onde nove primeiros secretários municipais eleitos em assembleia de militantes foram já empossados.

"Nas restantes províncias este processo vai continuar até ao próximo ano", disse Ndonda Nzinga.

A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) é um movimento político fundado em 1954. Foi um dos movimentos nacionalistas angolanos durante a guerra anticolonial de 1961 a 1974.