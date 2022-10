"Vamos criar uma Academia Parlamentar, um projecto já em forja que visa formar especialistas em matéria ligadas ao parlamentarismo", disse o secretário-geral da Assembleia Nacional durante um encontro com jornalistas.

Neste encontro com os órgãos de comunicação social, a convite da administração parlamentar, Pedro Agostinho de Neri manifestou a abertura da instituição na facilitação do trabalho dos jornalistas e no acesso às fontes de informação.

Apelou, contudo, a uma cobertura responsável das actividades parlamentares, tendo em conta os princípios de imparcialidade, isenção e pluralidade, em prol de um serviço público de qualidade.

"É nosso interesse facilitar o vosso trabalho. O que mais queremos é que os acontecimentos parlamentares cheguem às comunidades tal como ocorreram, sem que sejam desvirtuados", realçou.

Pedro de Neri ouviu e tomou nota das preocupações e sugestões apresentadas pelos jornalistas.

Para o efeito, garantiu uma maior aproximação e interacção entre deputados e jornalistas, assim como promete encontrar as melhores soluções para o reforço das condições técnicas e tecnológicas postas à disposição dos órgãos de comunicação social, durante as coberturas jornalísticas de âmbito parlamentar.

Referiu que a V Legislatura será desafiante, sobretudo do ponto de vista da acutilância do debate político, cuja abertura da primeira sessão legislativa será no dia 15 de Outubro, pelo que pede o empenho de todos.