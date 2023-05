A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) abriu um concurso para aquisição de 25 viaturas ligeiras de passageiros, mas o valor e as especificações das viaturas só estão acessíveis mediante o pagamento de 250 mil kwanzas. O Novo Jornal ainda tentou saber mais pormenores junto da CNE, mas foi apenas informado que os termos do procedimento estão definidos no caderno de encargos que não é disponibilizado ao público nem aos jornalistas e pelo qual é obrigatório pagar o valor determinado.

O anúncio foi publicado no Jornal de Angola mas não está acessível, pelo menos até à publicação desta notícia, no portal de contratação pública do Ministério das Finanças. Tal como não é acessível ao público o valor disponibilizado pela CNE para a compra das viaturas.

Pelo anúncio fica apenas a saber-se que as 25 viaturas ligeiras de passageiros se distribuem por dois lotes, que o concurso não está aberto à participação de entidades estrangeiras, que os critérios de adjudicação e todas as peças do procedimento estão apenas disponíveis no caderno de encargos, mediante o pagamento de 250 mil kz.

O último anúncio que visava a compra de carros publicado no Portal de Contratação Pública foi autorizado pelo Ministério das Finanças, através da Direcção Nacional do Património, para "aquisição de viaturas para uso pessoal de algumas entidades protocolares do Estado". Eram ao todo 30 viaturas todo-o-terreno e o caderno de encargos, apesar de não disponibilizar o valor total, permitia consultar as especificações técnicas dos veículos, o que não acontece com o concurso agora lançado pela CNE.