"A Comissão Nacional Eleitoral argumenta que o nosso relatório chegou tarde. Mas nós vamos recorrer", afirmou ao Novo Jornal o presidente do partido, Nimi a Nsimbi, salientando que a direcção do partido vai reunir-se para analisar a posição da CNE.

Até ao momento, a CNE já recebeu os relatórios de prestação de contas de todos partidos políticos que concorreram às eleições gerais de 24 de Agosto.

No pleito eleitoral de 24 de Agosto, cada candidatura recebeu para a campanha eleitoral 1,1 mil milhões de Kwanzas.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais longe, ficando em 3º lugar, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, e o PHA, com 1,02%. Todos eles com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE, com 0,76%, a APN, com 0,48%, e o PJANGO, com 0,42% dos votos, não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%. Não votaram mais de sete milhões, equivalendo a 55,18% de abstenção.