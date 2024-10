O candidato Justino Capapinha foi o primeiro a apresentar o seu programa que defende a modernização dos processos de organização interna, atendendo à eficiência administrativa, a fim de tornar a gestão da organização mais ágil.

O candidato, caso vença as eleições, disse que vai desenvolver programas que ajudem os jovens a conhecerem melhor o País e as suas potencialidades, no sentido de identificarem oportunidades para pequenos negócios e manterem contacto permanente com a história de Angola e a sua cultura.

"Vamos estabelecer parcerias formais e informais com organizações juvenis, que concorrem para os fins da JMPLA e da pátria", defendeu, frisando que vai estimular a participação dos jovens no aumento da produção nacional.

"Vamos criar espaços de interacção e aprendizagem entre as jovens mulheres mais experientes na política e no associativismo", acrescentou, salientando que vai prestar "uma atenção particular e regular" aos militantes, quadros e dirigentes da organização, estabelecendo canais de comunicação e reconhecendo os militantes que se destaquem no trabalho da organização.

Refira-se que o Comité Nacional da JMPLA aprovou, no sábado, em Luanda, as candidaturas de Justino Capapinha e Adilson Hach para concorrerem ao cargo de primeiro secretário nacional da organização.

O candidato Justino Fernandes de Castro Capapinha obteve 172 votos e Adilson Amado Marmone Hach 128.

Na reunião extraordinária foram aprovados os relatórios do processo orgânico do nono Congresso e das actividades desenvolvidas pelo Comité Nacional durante o mandato 2019/2024, assim como a proposta de alteração dos Estatutos da JMPLA, o ajuste ao plano programático da organização para o mandato 2024/2029, bem como a tese do congresso.

O ajustamento da composição da comissão nacional preparatória e a lista de continuidade dos membros do Comité Nacional da JMPLA para o mandato 2024/2029 foram também aprovados nesta terceira reunião.

O secretário do Bureau Político do MPLA para a organizaçao e inserção na sociedade, Gonçalves Muandumba, ao discursar no encerramento, incentivou os membros do Comité Nacional a uma maior inserção e mobilização dos militantes no seio da juventude angolana.

Participaram na terceira reunião extraordinária do Comité Nacional da JMPLA 239 membros, provenientes das 18 províncias do País.