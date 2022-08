Eleições: CPE do Namibe desmente vídeos que circulam na internet sobre alegada votação antecipada - Imagens são do cadastramento dos beneficiários do Kwenda, garante

No domingo, vários vídeos circularam nas redes sociais alertando para uma alegada votação antecipada na localidade do Caraculo, província do Namibe, em que se viam populares com tinta indelével no dedo. Horas depois, a Comissão Provincial Eleitoral desmentiu as informações divulgadas, garantindo que as imagens são do processo de cadastramento de beneficiários do Kwenda, um programa do Fundo de Apoio Social (FAS), em vigor desde Maio de 2020, que contempla a transferência de uma renda mensal fixa, no valor de 8.500 kwanzas.