Uma fonte do TC, que não descreveu as insuficiências detectadas nas listas das candidaturas dos partidos políticos, adiantou que este órgão de soberania vai já começar a notificar os mandatários das listas para suprirem as falhas.

"O Tribunal Constitucional está a detectar muitas insuficiências no processo de todos os partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 24 de Agosto deste ano. Por isso, vai começar a notificar os mandatários das listas para resolver estas situações", disse ao Novo Jornal uma fonte do TC.

Referiu que a verificação das listas das candidaturas é um processo que decorre no TC, com "muita responsabilidade", tendo em vista a transparência do processo eleitoral.

As listas de candidatos dos sete partidos políticos e uma coligação concorrentes às eleições gerais de Angola encontram-se afixadas à porta do Tribunal Constitucional e disponíveis da página da Internet da instituição.

O processo de submissão de candidaturas ao Tribunal Constitucional teve início no dia 6 deste mês, tendo o MPLA sido a primeira formação política a submeter a sua candidatura. O prazo encerrou no sábado passado, com a entrega da candidatura do partido P-NJango.

Na corrida às eleições gerais de 24 de Agosto próximo perfilam-se MPLA, UNITA), PRS ,FNLA, APN, Partido Humanista (PH) e Partido Nacionalista da Justiça em Angola (P-NJango) e Convergência Ampla e Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE).