O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior (ACJ), confirmou esta sexta-feira, 15, que o seu partido contratou a consultora Adi Timor, de Israel, especializada em campanhas eleitorais, para assessorar a sua campanha eleitoral, visando as eleições gerais de 24 de Agosto próximo.

"Subscrevemos um contrato com a empresa israelita de comunicação e marketing, a Adi Timor, uma empresa muito competente em matéria de eleições", disse ACJ, líder da UNITA, esta sexta-feira, em Luanda, tendo salientando que na próxima semana irá a publicar os nomes das pessoas pertencente a esta empresa israelita.

Segundo Adalberto Costa Júnior, o Governo tem estado acusar a UNITA de contratar espiões israelitas e não especialistas, enquanto o próprio Executivo tem assessores israelitas.

A consultora Adi Timor terá ajudado o Presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, a vencer as eleições de Junho de 2020.

O líder da UNITA assegurou que tem confiança na empresa e não entende qual é o medo do regime do MPLA ao mostrar-se preocupado com a contratação da Adi Timor.