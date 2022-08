O líder do MPLA, João Lourenço, disse hoje que a candidatura de Esperança Costa à vice-Presidência da República abriu caminho para que, nas próximas eleições, Angola possa ter uma uma mulher como Presidente da República mulher, e, se tal acontecer, terá que ser candidata do seu partido.

"Estamos a aguardar esse momento chegar. Se isso acontecer, a candidata à Presidência da República terá de ser do MPLA", disse João Lourenço durante um encontro com a Organização da Mulher Angolana (OMA), no âmbito da campanha eleitoral.

João Lourenço referiu que o MPLA está dar uma grande lição ao mundo, ao privilegiar as mulheres em lugares de destaque nas instituições do Estado.

João Lourenço manifestou-se preocupado com a elevada taxa de analfabetismo, sobretudo no seio das mulheres, adiantando que o actual quadro exige o engajamento de todos para que se ultrapassar o problema.

Disse ser uma prioridade no Governo do MPLA a eliminação do analfabetismo, um factor que emperra o desenvolvimento do País.

"Uma mulher letrada defende os seus direitos", disse João Lourenço, lembrando que há muito que o partido no poder colocou no topo das suas prioridades o combate ao analfabetismo, com estratégias de aceleração do processo de alfabetização.

Apontou o combate à violência e à instabilidade familiar como prioridades do programa do MPLA, reforçando a importância da criação de políticas eficazes sólidas, com vista a desencorajar e reduzir comportamentos violentos na família e na comunidade.

O presidente do MPLA lamentou a existência no País de muitos casos de meninas que abandonam as aulas e como consequência surgem gravidezes precoces em crianças de 12 anos.

"Doze anos é para as meninas estudarem para garantirem o seu futuro e não gravidezes precoces", apelou João Lourenço.

Relativamente ao voto, disse que ainda nada está ganho, apelando à OMA para que continue a mobilizar as pessoas para depositarem o seu voto no MPLA.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

A Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, enquanto que para a votação dos eleitores inscritos no estrangeiro foram criadas 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto. Para este total de mesas de voto foram recrutados 105.952 membros.