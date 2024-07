A Estrada da Samba, construída em 2007, vai ser reabilitada por 11,9 milhões de dólares norte-americanos. A despesa foi autorizada pelo Presidente da República, que formalizou a abertura do procedimento de contratação simplificada, em função de critérios materiais, sem avançar o nome da empresa beneficiária do contrato.

Segundo o despacho que autoriza a despesa, a justificação para esta despesa prende-se com a necessidade de reforçar o revestimento do pavimento "com aplicação de determinados aditivos e componentes que permitam prolongar o tempo de vida útil desta estrada".

É mais um passo do Executivo para o melhoramento das vias que servirão o novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL), tendo em conta que a Estrada da Samba facilita a saída e entrada do e para o centro da cidade, para além de servir de acesso "a outros objectivos económicos" como os centros de conferências, a Academia de Polícia e a Academia Diplomática.

No texto do diploma pode ler-se que "atendendo ao desenvolvimento e expansão da cidade de Luanda para Sul, grande parte da população passou a residir nessa zona, com o tráfego rodoviário elevado, o que originou a degradação da via.

A empreitada de reabilitação e conservação da Estrada da Samba, numa extensão de 6,28 km, do acesso à Rua da FAPA, numa extensão de 0,35 km, e da via de serviço da Estrada da Samba, numa extensão de 1,80 km, na província de Luanda, está avaliada no valor global em kwanzas equivalente a 11,9 milhões USD, incluído o IVA à taxa legal em vigor;

A aquisição de serviços fiscalização da empreitada custará 267,9 milhões de kwanzas.

O Chefe de Estado delega no ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação competência, com a faculdade de subdelegar, para a prática dos actos decisórios e de aprovação tutelar, incluindo a elaboração das peças do procedimento, a celebração e a assinatura dos contratos.

É importante lembrar que, em 2019, o Presidente da República aprovou três contratos de financiamento com o sindicato de bancos composto pelo Standard Bank de Angola, SA e o Nedbank Limited, da África do Sul, num valor que ascendia a 52 milhões de dólares norte-americanos.

Os 52 milhões USD destinavam-se à cobertura do projecto de reformulação do nó de ligação Samba, Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem 'Loy' e serviam também para assegurar a implementação da terceira fase do projecto de revitalização dos eixos viários da capital.

No Despacho 191/19, o Chefe de Estado autorizava a ministra das Finanças, Vera Daves, a proceder à assinatura do acordo, justificado com a "necessidade de se garantir os recursos financeiros para assegurar a implementação do projecto de revitalização dos eixos viários da cidade de Luanda, Fase III, Ruas de Luanda", no valor de 75, 6 milhões USD.

Já no Despacho Presidencial 192/19, João Lourenço autorizava a assinatura de um empréstimo de 9 mil milhões Kz, e de um outro financiamento, este num valor mais baixo, em dólares, de 32,5 milhões, ambos "para assegurar a implementação do projecto de reformulação do nó de ligação da Samba, Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem 'Loy'.

A obra, da responsabilidade da Tecnovia Angola, "procurava dar resposta às necessidades de mobilidade urbana da população de Luanda, cidade que cresce em média duas vezes mais do que qualquer outra cidade de Angola, contando actualmente com 27% do total de 29,25 milhões da população angolana".

Em Fevereiro de 2022, o Chefe de Estado aprovou uma adenda ao contrato de empreitada para a reformulação do nó de ligação Samba - Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem 'Loy' com a empresa Tecnovia, no valor de 7,7 milhões de dólares norte-americanos