Diplomata americano prefere remeter-se ao silêncio em relação a provável visita do Presidente Joe Biden a Angola e afirma que as relações entre os dois países nunca estiveram a um nível tão elevado como agora. Nesta primeira fase, os americanos vão investir 553 milhões de dólares no Corredor do Lobito, a nova "menina dos olhos" dos EUA. Mas Tulinabo Mishingi prevê mais investimentos.

Há informações de que o Presidente Joe Biden pretende visitar Angola nas próximas semanas, no quadro de um períplo a África. A concretizar-se, será a primeira vez que um estadista americano estará no País. Com essa possível visita, que sinal os EUA pretendem enviar para o mundo?

Não posso confirmar a visita do Presidente Biden, neste momento. Estamos apenas a estudar a sua possibilidade. As relações entre os Estados Unidos e Angola estão mais fortes do que nunca. Angola continua a demonstrar que é um líder emergente nos assuntos regionais africanos, e continuaremos a fortalecer a nossa parceria com o povo angolano.

A concretizar-se, qual será a principal agenda da visita?

Mais uma vez, não posso confirmar a visita do Presidente Biden. A relação entre os nossos dois países é a mais forte de sempre.

Joe Biden deverá estar em Angola em fim de mandato, poucos meses depois de o Presidente angolano ter sido recebido na Casa Branca. Qual poderá ser o impacto desta visita?

Lamento a sua insistência, mas, uma vez mais, não posso confirmar esta visita. Só a Casa Branca tem a agenda do Presidente. Vamos esperar até que ela (Casa Branca) faça um anúncio oficial.

As relações Angola - Estados Unidos existem há mais de 30 anos. Que avaliação faz?

As relações diplomáticas existem há 31 anos. No ano passado, celebrámos o 30.º aniversário das nossas relações. Hoje posso dizer, com toda a certeza, que as relações são excelentes. Estou muito satisfeito com o nível das relações entre os dois países, e vamos continuar a aprofundá-las. Este ano, atingimos um nível que há mais ou menos 10 anos era inconcebível. Estamos muito felizes pelo trabalho que temos feito para tentar produzir resultados positivos para o povo angolano, para o povo americano e para o mundo, em geral.

