Emanuel Moreira Carneiro ocupou sucessivamente os cargos de vice-ministro do Plano, ministro do Plano, ministro do Comércio, ministro das Finanças, e ministro do Planeamento.

Foi ainda professor universitário de 2000-2007 na Universidade Católica de Angola (UCAN) e na Universidade Lusíada de Angola.

No período entre 2007 e 2015 foi director do Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais em Luanda.