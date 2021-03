Em tempos de crise pandémica, o sofrimento ético é a situação em que um médico vê várias pessoas precisarem de ajuda, mas, ao mesmo tempo, nada pode fazer por falta de capacidade. Falta-lhe capacidade técnica, humana, física, logística para socorrer todos quantos surgem ou vê precisarem de apoio ou tratamento médico. Acaba por entrar numa situação que ouvi alguém chamar de angústia existencial pandémica. Tal como os médicos, os jornalistas também passam pela situação de sofrimento ético. Os jornalistas vivem hoje sob permanente pressão. Pressão para cumprir com rigor e eficiência as ditas "ordens superiores". Pressão para ser os primeiros a anunciar o último facto que acaba de ocorrer. Pressão por causa do escrutínio que sofrem das redes sociais. Pressão do controlo e manipulação dos poderes político e económico.