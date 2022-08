O programa das exéquias do ex-Presidente José Eduardo dos Santos (JES) começou a ser distribuído às chancelarias por via diplomática e confirma que o funeral do ex-Chefe de Estado será no próximo dia 28, mas as cerimónias fúnebres de Estado começam antes, a 26, sexta-feira, dia em que se prevê também que os resultados provisórios das eleições comecem a ser divulgados.

O Governo angolano anunciou ainda que o cortejo fúnebre de JES será a 26, sexta-feira, com saída do Miramar às 10:00. O cortejo terminará na Praça da República, onde terá início a cerimónia oficial de Estado.

No dia 27, o programa prevê a continuação da agenda de solenidades organizada pelo Governo angolano, que será restrita e tem programa específico, sendo esperados, para a cerimónia, Chefes de Estado de vários pontos de África e do resto do mundo.

No dia 28 de Agosto, a urna com o corpo de José Eduardo dos Santos, que chegou a Luanda no sábado, 20, será depositada no sarcófago feito em tempo recorde pelo Governo.

O corpo do antigo Presidente foi transladado para Luanda depois de, no dia 16, um tribunal espanhol ter ordenado que fosse entregue à sua viúva, Ana Paula dos Santos, de quem estava separado há anos, pondo um ponto final à contenda na justiça entre os filhos mais velhos do ex-Presidente e o Governo angolano sobre a posse do corpo de José Eduardo dos Santos.

O ex-Presidente morreu no dia 8 de Julho, em Barcelona, na clínica onde estava internado nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um AVC. "Zédu", como era também conhecido em Angola, governou o País durante 38 anos. Deixou o poder em 2017 e a sua morte marcou o fim de uma era em Angola.