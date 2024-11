No início do mês de Setembro, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, denunciou, na cidade do Soyo, província do Zaire, o envolvimento de altos dirigentes do País no contrabando de combustível para a República Democrática do Congo (RDC).

Entre as figuras, referiu o ministro de Estado, estão governantes, antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, autoridades administrativas a nível provincial e municipal, bem como autoridades tradicionais. Entretanto, o NJ apurou que a Procuradoria-Geral da República (PGR), através da sua Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DINIAP), começou, na semana passada, a notificar alguns membros do aparelho de Estado, supostamente envolvidos na rede de contrabando de combustível no País. Entre as figuras notificadas, estão ex-governadores, oficiais generais, comissários da Polícia Nacional e do SIC, assim como algumas da AGT e da SONANGOL.

A denúncia do general Furtado criou vários estados de opinião e suspeitas sobre um alegado envolvimento ou cumplicidade da Polícia Nacional. Com a indicação do novo responsável do SIC, os espaços noticiosos televisivos abriram, nesta semana, com acções de desmantelamento de redes de contrabando de combustível e anúncio de novas estratégias de actuação.

Sendo também curioso que, nesta mesma semana, o site Club- K noticiava a apreensão, na RDC, de camiões provenientes de Angola com Cobalto, alegando serem pertença do general Furtado, mas tudo fazia parte de um jogo de ataques e contra-ataques.

