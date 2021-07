Governo contrata linha de crédito de 98,1 milhões USD junto do BFA para assegurar conclusão do Hospital Militar pela Omatapalo

O Governo vai assinar um contrato de abertura de uma linha de crédito junto do Banco de Fomento Angola no montante de 63,2 mil milhões de Kwanzas (98,1 milhões de dólares norte-americanos) para "assegurar os recursos financeiros necessários à execução do contrato de empreitada, requalificação e apetrechamento do Hospital Militar Principal de Luanda".