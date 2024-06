O Chefe de Estado autorizou a despesa e a abertura de um concurso público para responder à necessidade de apetrechamento de escolas secundárias do I e II ciclos, com bens e equipamentos "para garantir a implementação das políticas educativas gizadas pelo Executivo, de elevar a cobertura escolar e assegurar a frequência da população estudantil correspondente ao ensino secundário, no quadro do Programa de Expansão e Modernização do Sistema de Ensino.

A verba disponibilizada é repartida por cinco lotes, ou seja, cinco escolas, cabendo a cada um deles cerca de 2,5 mil milhões de kwanzas (2,7 milhões USD).

À Ministra da Educação é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, criação de uma Comissão de Avaliação, verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do concurso público, bem como para a celebração e assinatura dos correspondentes contratos.

A Ministra das Finanças é autorizada a assegurar e disponibilizar os recursos financeiros necessários à execução destes contratos.