O Governo acabou de contrair um empréstimo para apoio à tesouraria, no valor de 700 milhões de dólares norte-americanos, junto do International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), do grupo Banco Mundial.

O financiamento, aprovado pelo despacho presidencial 59/21, foi feito ao abrigo do Projecto de Estabilização Macro-Económica e Financiamento da Política de Desenvolvimento Inclusivo e Diversificação Económica.

O recurso ao empréstimo é justificado pelo Chefe de Estado pela necessidade de "estabelecer as bases para o crescimento sustentável, promover a inclusão social e financeira e a efectiva prestação de serviços públicos, com o apoio do Banco Mundial", considerando "os esforços do Executivo na manutenção da estabilidade macroeconómica e no lançamento das bases para a diversificação económica".

"A Ministra das Finanças é autorizada, com poderes de subdelegar, a proceder à assinatura do acordo de financiamento e toda a documentação relacionada com o mesmo, em nome e em representação da República de Angola", lê-se por último no documento.