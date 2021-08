Aos 24,6 milhões de dólares destinados à construção das 456 habitações sociais para o realojamento de populações vítimas de catástrofes naturais e em situação de vulnerabilidade em Luanda acrescem 739 mil dólares do contrato de fiscalização.

O despacho presidencial 118/21 não avança quais as famílias que serão realojadas, mas pode considerar-se a possibilidade de as habitações serem destinadas às quase 500 famílias que perderam as suas casas devido a um incêndio no Bairro do Povoado/Caboledo.

O ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território será responsável pelos procedimentos relativos ao concurso, enquanto a ministra das Finanças deverá assegurar os recursos financeiros necessários à execução dos contratos e a inscrição dos projectos no Programa de Investimento Público, determina o documento assinado pelo Presidente.