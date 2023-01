Os serviços de consultoria para a elaboração, implementação e monitorização do Plano de Desenvolvimento Sectorial da Indústria e Comércio para o quinquénio 2023-2027 vão custar aos cofres do Estado 2,1 milhões de dólares norte-americanos. A autorização para a despesa foi dada pelo Presidente da República e junta-se aos 1,2 milhões de euros para aconselhamento especializado na elaboração do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 autorizados em finais de Dezembro do ano passado. Nos diplomas consultados pelo online do Novo Jornal não consta qualquer informação sobre as empresas contempladas com estes dois ajustes directos.

O recurso ao procedimento de contratação simplificada é justificado no documento assinado pelo Chefe de Estado com a necessidade da "adopção de um procedimento célere e desconcentrado" para a tomada de decisões contratuais dentro dos prazos atendíveis para a concepção e implementação deste instrumento de planeamento e considerando "a necessidade imperiosa" do cumprimento dos prazos estabelecidos para a implementação do Sistema Nacional de Planeamento, para a materialização do estabelecido no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) - que custou 1,2 milhões de euros.

A aquisição de serviços de consultoria para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sectorial da Indústria e Comércio terá um valor global de 231,6 milhões de kwanzas (459.9 USD), enquanto a aquisição de serviços de assistência técnica para a implementação e monitorização do Plano de Desenvolvimento Sectorial da Indústria e Comércio para um período de três anos custará 841,8 milhões de kwanzas (1,6 milhões USD).

Nos diplomas consultados pelo online do Novo Jornal não consta qualquer informação sobre as empresas contempladas com estes dois ajustes directos.

Ao ministro da Indústria e Comércio é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento para a celebração dos correspondentes contratos, incluindo a sua assinatura.