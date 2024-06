Segundo o GPL, os trabalhos estão a ser feitos de forma integrada, entre o Governo central, o Instituto Nacional de Estrada de Angola (INEA) e o GPL, numa extensão de 66 quilómetros.

Conforme o GPL, em algumas zonas de Luanda onde estão a ser feitas essas estradas, haverá demolições de residência, que obstruem as vias.

O director do gabinete provincial de infraestruturas de Luanda, Kalunga Kissanga, disse recentemente, num debate radiofónico, que na zona do ex-mercado do "Tunga-Ngo", concretamente nas imediações da conhecida SIPAL, as residências que estão construídas sobre o muro de vedação da linha férrea serão em breve demolidas.

"No Tunga-Ngo, bem no final da SIPAL, as habitações que estão mesmo no muro de vedação da linha férrea terão que ser demolidas, não há outra hipótese", salientou, acrescentando que o mesmo acontecerá com outros pontos.

Kalunga Kissanga avançou que desta 78 novas estradas, três vão ligar directamente o distrito urbano do Zango, em Viana.

Conforme o director do gabinete provincial de infraestruturas do GPL, está em estudo, tal como avançou em primeira mão o Novo Jornal no mês de Janeiro deste ano, a possibilidade do KK 5000, na Centralidade do Kilamba, vir a ter ligação com o Zango, por estrada.

Quanto à estrada que liga a Vila de Viana ao Zango, o director do gabinete provincial de infraestruturas do GPL assegurou que também será intervencionada ainda este ano.

Entretanto, das 78 novas estradas a serem construídas destaca-se a via Simão Kimbango/Viana, que prevê ligar e melhorar o acesso ao Aeroporto Dr. António Agostinho Neto, como avançou esta manhã o Novo Jornal, que tentou saber qual o orçamento e os prazos para a conclusão de todas estas novas estradas, mas não teve sucesso.