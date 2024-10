O Grupo Parlamentar da UNITA instaurou um processo disciplinar contra o deputado Alberto José Catenda, eleito no círculo provincial do Kuanza Norte, devido ao desaparecimento de uma viatura protocolar que lhe foi atribuída.

"O Grupo Parlamentar da UNITA vem, por este meio, dar a conhecer à opinião pública que, na sequência de informações postas a circular sobre o desaparecimento da viatura protocolar atribuída ao deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, Alberto José Catenda, do círculo provincial eleitoral do Kuanza Norte, por uso indevido da referida viatura (serviço de rent-a-car), desencadeou uma audição ao visado, na manhã desta quinta-feira, 17 de Outubro de 2024", lê-se num comunicado do Grupo Parlamentar

"Apurados, preliminarmente, os factos relatados pelo deputado em causa, e, face à gravidade da conduta, o Grupo Parlamentar da UNITA decidiu, à luz do seu regulamento interno, código de ética e conduta e demais legislação aplicável, instaurar o competente processo disciplinar contra o referido deputado, sem prejuízo de outro tipo de responsabilização por iniciativa da Assembleia Nacional", acrescenta a nota.

O Grupo Parlamentar da UNITA, segundo a nota, instruiu, ainda, o deputado em causa a colocar-se à disposição dos órgãos competentes do Estado para o apuramento da verdade material dos factos.