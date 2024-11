O Presidente da República disse esta quinta-feira, quando dava posse aos altos responsáveis do Ministério do Interior (MININT) nomeados recentemente, que "a integridade e a autoridade devem estar acima de qualquer tipo de interesse pessoal ou de grupo".

Segundo o Chefe de Estado, com estas movimentações de quadros "espera-se que este departamento ministerial tome um novo rumo", defendendo que o MININT esteja "mais concentrado, com a orientação geral de combate, não apenas na corrupção, como nas más práticas no aparelho do Estado, que acabam por prejudicar o país".

Para o Titular do Poder Executivo, "as más práticas também prejudicam de forma muito directa os cidadãos angolanos".

De lembrar que o Presidente da República nomeou para o cargo de secretário de Estado do Ministério do Interior, no dia 8, o até então comandante geral da Polícia Nacional (PN), Arnaldo Manuel Carlos. Francisco Monteiro Ribas da Silva, até à data delegado provincial do Ministério do Interior e comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional de Angola, foi nomeado para o cargo de comandante-geral da PN e promovido ao posto policial de comissário geral.