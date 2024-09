O militante Mário Aragão foi o primeiro a apresentar a candidatura, nesta quarta-feira, 23, ao cargo de primeiro secretário nacional do braço juvenil do partido no poder, a JMPLA, no âmbito da realização IX Congreso Ordinário desta organização, que terá lugar nos dias 21 a 23 de Novembro deste ano.

Segundo a comissão preparatória do conclave, as candidaturas podem ser apresentadas no período de 20 a 26 do corrente mês, e podem concorrer militantes com idade compreendida dos 15 até aos 30 anos e que sejam membros do órgão colegial cessante.

Na sexta-feira, 20, o coordenador da comissão nacional preparatória do IX Congresso Ordinário da JMPLA, Crispiniano dos Santos, anunciou a abertura do processo de candidaturas ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA.

"Todo militante que tenha requisitos e perfil exigido para ocupar o cargo, pode, por sua livre vontade, apresentar a sua candidatura", disse na oportunidade o primeiro secretário nacional da JMPLA.

O IX Congresso Ordinário da JMPLA vai reunir 1.789 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados nacionais e internacionais.

Refira-se que, recentemente, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, apelou aos jovens da sua organização política, a cultivarem o espírito patriótico e absterem-se de práticas que não dignificam o partido, como a contratação de pessoas próximas.

"Vamos evitar a introdução de amigos e familiares nos órgãos de direcção", avisou, Paulo Pombolo, deixando ainda um recado para àqueles que não têm sido presentes às actividades da organização político-juvenil.

"Os ausentes procuram sempre nesta fase momentos para aparecer", criticou.

O secretário-geral do MPLA instou, igualmente, os que estarão envolvidos na realização do IX Congresso a optarem pela disciplina na sua actuação.

"Queremos pedir aqui disciplina aos camaradas que vão conduzir o processo orgânico. É nesta fase que aparecem aqueles que nunca estiveram em nenhuma reunião do comité de base e do núcleo da JMPLA, aqueles que durante cinco anos nunca pagaram quotas e nem participaram nas grandes realizações do partido e da própria organização, mas quando chega o momento do congresso, são estes os primeiros que aparecem, a quererem participar do processo, a candidatar-se, sem ter em consideração que durante cinco anos não estiveram presentes", avançou.