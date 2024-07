Quando faltam dois meses para a realização do IX congresso ordinário da JMPLA, que acontece no mês de Novembro, este braço juvenil do partido no poder leva a cabo em todo o território nacional o processo de balanço de renovação de mandatos a nível das suas estruturas de base. O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, já avisou para "evitar a introdução de amigos e familiares nos órgãos de direcção".

Os coordenadores dos grupos de acompanhamento foram enviados para as18 províncias do País para supervisionar o processo nas comunas, distritos e posteriormente nos municípios províncias.

Este fim-de-semana, o JMPLA já elegeu, em Luanda, os novos primeiros-secretários distritais a nível da capital do País.

Recentemente, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, atirou-se aos membros da JMPLA que não aparecem nas reuniões nem participam nas grandes realizações do partido, mas que, quando chega o momento do congresso, são os primeiros a aparecer e a candidatar-se.

"Queremos pedir aqui disciplina aos camaradas que vão conduzir o processo orgânico. É nesta fase que aparecem aqueles que nunca estiveram me nenhuma reunião do comité de base e do núcleo do MPLA, aqueles que durante cinco anos nunca pagaram cotas nem participam nas grandes realizações do partido e na própria organização, mas quando chega o momento do congresso, são os primeiros que aparecem, a querer participar no processo e candidatar-se, sem terem em consideração que durante cinco anos não estiveram presentes", avisou Paulo Pombolo.

"Vamos evitar a introdução de amigos e familiares nos orgãos de direcção", acrescentou Paulo Pombolo, que chamou a atenção dos membros a absterem-se de práticas que não dignificam o partido, com a contratação de pessoas próximas.

"Os ausentes procuram sempre nesta fase momentos para aparecerem", concluiu.

Refira-se que a JMPLA foi fundada em Leopoldville (actual Kinshasa), antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo (RDC), a 23 de Novembro de 1962, no limiar da primeira guerra de libertação nacional.