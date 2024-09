A comissão preparatória do IX Congresso Ordinário da JMPLA vai validar, na segunda-feira, 30, as candidaturas dos militantes que estão a concorrer ao cargo de primeiro secretário nacional da organização, durante o conclave que terá lugar nos dias 21 a 23 do próximo mês.

A comissão organizadora, que prorrogou o prazo de apresentação das candidaturas até sábado, 28, diz que já contabilizou seis candidatos à presidência da organização: os militantes Mário Aragão, Justino Capapinha, Mateus Fumani, Mazongani Bunga, Luti Afonso e Adilson Hach.

Na quinta-feira, 26, o secretariado nacional da JMPLA substituiu com "efeitos imediatos" o segundo secretário desta organização, Justino Capapinha, que era membro da comissão preparatória do IX Congresso Ordinário, para concorrer ao cargo de secretário nacional da organização.

A decisão deste órgão do braço juvenil do partido no poder surge na sequência de impugnação apresentada pelo militante Mário Edgar Jorge Aragão, à candidatura de Justino Capapinha ao cargo de primeiro secretário nacional da organização, por este ser o coordenador adjunto da comissão nacional preparatória do IX Congresso Ordinário.

"Esta decisão decorre do facto do militante, Justino Capapinha, ter submetido a sua intenção de candidatura ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA, visando, assim, assegurar maior lisura e transparência no referido processo", lê-se num comunicado divulgado pela JMPLA.

Em substituição de Justino Capapinha no cargo de segundo secretário nacional interinamente, segundo o comunicado, foi indicada a militante Elizandra Wassuca, responsável do departamento para política de quadros da JMPLA, que também será coordenadora adjunta da comissão preparatória do congresso.

O IX Congresso Ordinário da JMPLA, que terá lugar nos dias 21 a 23 do próximo mês, vai reunir 1.789 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados nacionais e internacionais.