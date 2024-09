O Secretariado Nacional da JMPLA substituiu com "efeitos imediatos" o segundo secretário desta organização, Justino Capapinha, que era membro da comissão preparatória do IX Congresso Ordinário, para concorrer ao cardo de secretário nacional da organização.

A decisão deste órgão do braço juvenil do partido no poder surge na sequência da impugnação à candidatura de Justino Capapinha apresentada pelo também candidato Mário Aragão por este ser o coordenador adjunto da comissão nacional preparatória do Congresso.

"Esta decisão decorre do facto do militante Justino Capapinha ter submetido a sua intenção de candidatura ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA visando, assim, assegurar maior lisura e transparência no referido processo", lê-se num comunicado divulgado pela JMPLA.

Em substituição de Justino Capapinha do cargo de segundo secretário nacional interinamente, segundo o comunicado, foi indicada a militante, Elizandra Wassuca, responsável do departamento para política de quadros da JMPLA, que também será coordenadora adjunta da comissão preparatória do congresso.

Mário Aragão apresentou quarta-feira, 25, uma impugnação à candidatura de Justino Capapinha ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA em carta enviada ao Presidente do partido, João Lourenço.

O militante argumentou que Justino Capapinha, membro da subcomissão de candidaturas da comissão nacional preparatória do congresso, estaria a violar as normas estabelecidas pela diretiva N.º 07/2024, comprometendo assim a transparência e lisura do processo eleitoral.

A impugnação apelava ainda à intervenção do Presidente do MPLA para garantir que o processo seja conduzido de maneira justa e imparcial.

Com o período de apresentação de candidaturas a terminar esta quinta-feira, 26, até este momento já existem cinco candidaturas, as dos militantes Mário Aragão, Justino Capapinha Mateus Fumani, Mazongani Bunga, Luti Afonso e Adilson Hach.

O IX Congresso Ordinário da JMPLA, que terá lugar nos dias 21 a 23 do próximo mês, vai reunir 1.789 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados nacionais e internacionais.