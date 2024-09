Três militantes da JMPLA já formalizaram as suas candidaturas ao cargo de primeiro secretário nacional da organização no IX Congresso Ordinário que terá lugar nos dias 21 a 23 de Novembro próximo, em Luanda.

Com o período de apresentação de candidaturas a terminar quinta-feira, 26, até este momento formalizaram as suas candidaturas os militantes, Mário Aragão, Tito Cambanje e Justino Capapinha.

NO que diz respeito às candidaturas à liderança, este IX Congresso Ordinário da JMPLA já supera o anterior em que houve apenas duas candidaturas.

Uma fonte da direcção do MPLA, em declarações ao Novo Jornal, elogiou o exercício democrático que esta a ser feito pela JMPLA, defendendo que, durante congresso do MPLA, que terá lugar em 2026, seria um bom sinal que o partido daria se também houvessem candidaturas múltiplas.

"As múltiplas candidaturas reforçam a unidade no seio do partido. Espero que este exercício que a JMPLA está a levar a cabo no seu IX Congresso Ordinário, sirva de exemplo durante o nosso congresso que terá lugar em 2026", acrescentou.

A existência de múltiplas candidaturas no congresso electivo do MPLA em 2026 poderá ter já um desenho de consrução preliminar no congresso extraordinário que o partido vai realizar já en Novembro deste ano.

Entretanto, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, apelou recentemente aos jovens da sua organização política para cultivarem o espírito patriótico e absterem-se de práticas que não dignificam o partido, como a contratação de pessoas próximas.

"Vamos evitar a introdução de amigos e familiares nos órgãos de direcção", avisou, Paulo Pombolo, deixando ainda um recado para aqueles que não têm sido presentes às actividades da organização político-juvenil.

"Os ausentes procuram sempre nesta fase momentos para aparecer", criticou.

"Queremos pedir aqui disciplina, aos camaradas que vão conduzir o processo orgânico. É nesta fase que aparecem aqueles que nunca estiveram em nenhuma reunião do comité de base e do núcleo da JMPLA, aqueles que durante cinco anos nunca pagaram quotas, e nem participaram nas grandes realizações do partido e da própria organização, mas quando chega o momento do congresso, são estes primeiros que aparecem, a quererem, participar do processo, a candidatarem-se sem ter em consideração que durante cinco anos não estiveram presentes", avançou.