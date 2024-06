Na mensagem enviada pelo Presidente João Lourenço a Vladimir Putin, segundo a página da Presidência angolana, é ainda dito que "as relações de amizade entre Angola e a Rússia apresentam perspectivas de um futuro em que podem ser aprofundadas cada vez mais".

Esse aprofundamento passa, segundo o Chefe de Estado angolano, "pela implementação de projectos de cooperação mutuamente vantajosos em domínios de interesse comum", sem especificar quais, embora a cooperação militar seja historicamente a mais relevante.

A felicitação é extensiva ao povo e ao governo russo, refere ainda a mensagem do Presidente angolano.

Recorde-se que João Lourenço visitou oficialmente como Chefe de Estado a Rússia em 2019, onde abordou um conjunto alargado de temas com as autoridades russas, tendo, na ocasião, dado uma entrevista onde manifestou interesse em contar com um forte investimento russo no país. (ver links em baixo nesta página)

No entanto, nos últimos dois anos, Angola virou-se para o Ocidente com algum ruído político-diplomático, tendo João Lourenço dito entretanto que esse era uma escolha pensada e programada. (ver links em baixo nesta página)