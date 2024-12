O filho do ex-Presidente de Angola, José Filomeno dos Santos "Zénu", e a cantora Ana da Silva Miguek 'Neth Nahara' começam 2025 em liberdade graças a um indulto presidencial.

Como havia anunciado na mensagem de fim de ano, o Presidente da República concedeu indultos a mais de 50 condenados, tendo em conta "a celebração dos 50 anos da Independência Nacional, do dia de Natal e do Ano Novo".

"Considerando que no dia 11 de Novembro de 2025 o nosso País celebra 50 anos da sua Independência Nacional e visando garantir que o clima de harmonia, clemência, indulgência, concórdia e fraternidade que vai nortear a celebração desta importante efeméride que impregnará, em todo povo angolano, o elevado sentimento de patriotismo e amor à pátria, possa incluir cidadãos em cumprimento de pena privativa de liberdade", lê-se no despacho assinado pelo Chefe de Estado, que tem em conta "o bom comportamento demonstrado e a ausência de perigosidade social resultante da restituição à liberdade dos condenados".

Na província do Bengo, foram indultadoos Januário Gomes António e Mabiala Manuel de Sousa.

Na província de Benguela, Elísio Zacarias da Silva Mundundo, Feliciano Vilonga Abias, Joaquim António Nanga Jamba, Maurício António Paris, Severino Alexandre Soma.

Na província do Bié, David Chicola Chitocota Francisco e Félix Chinendele António.

Em Cabinda, o Chefe de Estado concedeu indultos a José Domingos Puati e Afonso Conde Lelo, enquanto no Cuando- Cubango foram indultados João Cassanga, Mucas Luanday.

No Cuanza-Norte, o PR indultou Ailton José Josué Alves e Telinho António Luís Miguel, e no Cuanza-Sul, Henriques de Oliveira Simões e João Fernando Bernardo.

No Cunene vão ser libertados Miguel Lourenço e Wambakahola Catongo, enquanto no Huambo serão postos em liberdade no dia 1 de Janeiro David Songo Paciência e Ferreira Vilombo Martins.

Na Huila foram concedidos indultos a Abel Domingos, Fernando Francisco Sebastião, Francisco Antonio da Costa, Francisco Mungonena ee Gabriel Calueio.

Na província de Luanda serão libertados Abrão Pedro dos Santos, Adolfo Miguel Campos André, Ana da Silva Miguel, Carlos Tavares Ngandu, Celson Januário, Emanuel Leonardo Fonseca, Gilson da Silva Moreira, Hermenegildo José Victor André, José Filomeno de Sousa dos Santos, Maninho Maneco Baião e Sampaio Francisco Malembe.

Nas Lundas o Chefe de Estado indultou Domingos Catambi, Trindade Sebastião Zua Camuege, Bonifácio Feliz M. Agostinho e Cláudio Adão Thaza.

Em Malanje serão restituídos à liberdade Fernando Francisco Mateus e Manuel Fernando Morais, enquanto no Moxico serão libertados Félix Santos Moisés Bernardo e Lucas Figueiredo Samucuta

No Namibe, o Chefe de Estado indultou Alberto Tchamba Joaquim e António Barbante Cassindula, enquanto no Uíge amnistiou Ambrósio Pedro e Jorge Correia Mateus.

Por último, no Zaire, foram amnistiados Mayiza Nfuanane e Samuel K.A Mavungo.