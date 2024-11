O Presidente da República, João Lourenço, visita esta terça-feira a província do Kwanza-Norte, para inaugurar o novo Hospital Provincial.

De acordo com a Presidência da República, o Chefe de Estado vai igualmente visitar a Estação de Tratamento de Água de Lucala.

Na agenda do Presidente está ainda uma reunião alargada com o Governo Provincial do Kwanza-Norte.

A nova unidade sanitária, erguida numa área total de 45.500 metros quadrados, contará com 200 camas e serviços de neonatologia, cuidados intensivos, ortopedia, obstetrícia, cirurgia, queimaduras, medicina interna, otorrinolaringologia, oftalmologia, medicina dentária, psiquiatria, gastroenterologia, hemodiálise, entre outros serviços.

O novo Hospital Geral do Kwanza-Norte abriu no sábado o serviço de hemodiálise, com capacidade para atender diariamente 88 pacientes em quatro turnos.