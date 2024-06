Lúcio Gonçalves Amaral foi antes exonerado do cargo de Secretário de Estado para Acção Social. Noutro o Chefe de Estado nomeou Danila Patrícia de Almeida Bragança e Paulo Alexandre Madeira Rodrigues da Silva para os cargos de Secretário de Estado para os Desportos, tendo exonerado Francisco Boaventura Canjongo Chitapa e Teresa João Ulundo Oliveira das mesmas funções.

Como o Novo Jornal avançou esta quinta-feira, num decreto legislativo publicado no Diário da República de 26 de Setembro, o Chefe de Estado alterou o Regime de Organização e o Funcionamento dos Órgãos Auxiliares do Presidente da República para acrescentar à equipa um secretário de Estado para a Protecção dos Objectivos Estratégicos.

Diz o documento assinado por João Lourenço que existe "a necessidade de adequar a estruturação dos Órgãos Auxiliares do Presidente da República para atender, com maior eficácia e eficiência, as tarefas acometidas ao Executivo no domínio da protecção dos objectivos estratégicos do Estado".