A província de Malanje vai acolher o acto central dos 49 anos da Independência Nacional, a assinalar-se no dia 11 de Novembro deste mês.

A cerimónia, a ser presidida pela ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Sambo, terá como lema "11 de Novembro Unidade Nacional, Produção e Desenvolvimento Sustentável".

Nesta província, segundo o programa, será inaugurado um instituto politécnico, no bairro do Camatondo, arredores da cidade de Malanje, baptizada«o com o nome de José Eduardo dos Santos, em homenagem ao ex-Presidente da República.

Refira-se que o dia 11 de Novembro é uma data profundamente significativa para Angola.

Neste dia, em 1975, Angola declarou a sua independência de Portugal, encerrando mais de 400 anos de colonização e marcando o início de uma nova era para o País.

Os três movimentos de Angola declararam a independência a 11 de Novembro de 1975: O Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) em Luanda, a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), em Ambriz, e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) no Huambo.