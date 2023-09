A abertura deste concurso público para a função pública em Malanje, visa preencher as vagas existentes nos Serviços de Apoio Técnico, Instrumental, Executivo, e nas administrações municipais.

"Havendo necessidade de se proceder à abertura do concurso público de ingresso externo, e de acesso, no Governo Provincial e Administrações Municipais de Malanje; o governador provincial de Malanje, Marcos Nhunga, nos termos do n.º 1 do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 102/11, de 23 de Maio, determina a abertura do concurso público para o preenchimento de 184 vagas existentes", lê-se no despacho n.º 476/2023 de 6 de Setembro, publicado esta terça-feira no Jornal de Angola.

O concurso do Governo de Malanje será para as categorias de técnico superior, técnico médio, administrativo, auxiliar, operário, e educador.

No despacho o Governo refere que o presente concurso público para ingresso nestes sectores da função pública, entra oficialmente esta terça-feira em vigor.

O Novo Jornal sabe que este não será o único concurso público aberto em Malanje, este ano, neste momento está em curso no sector da Educação a nível local um concurso para o preenchimento de 471 vagas, número que os SINPROF considera insuficientes.

De recordar que o ano passado, perto de seis mil candidatos concorreram para ocupar as 230 vagas disponíveis só no sector da Saúde, a nível da província.