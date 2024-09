O ministro da Cultura, Filipe Zau, durante as cerimónias oficiais doque este ano têm lugar no Dundo, Lunda Norte, prestou homenagem ao primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, com a deposição de uma coroa de flores na estátua em sua memória.

A cerimónia, inserida no Acto Central do Dia do Herói Nacional contou ainda, segundo o JA, com a presença da governadora provincial, Filomena Miza.

Testemunharam ainda o momento secretários de Estado dos distintos Departamentos Ministeriais, deputados à Assembleia Nacional, representantes de partidos políticos, entre outros convidados.