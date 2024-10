O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, vai estar em Luanda entre esta quinta-feira e sexta-feira, 25, com a agenda preenchida pela apresentação às autoridades nacionais, entre outros assuntos, a "Fórmula de Paz" para acabar com a guerra com a Rússia.

O chefe da diplomacia ucraniana chega à capital angolana na tarde de quinta-feira e deixa o país a meio do dia seguinte, tempo durante o qual vai manter vários encontros, entre os quais com o seu homólogo Teté António (ambos na foto), e, como é costume, será recebido pelo PR João Lourenço, embora nem um nem outro estejam confirmados na nota, que confirma, porém, um encontro com a comunidade ucraniana em Angola.

Nos vários encontros agendados, Andriy Sybhia, como se pode ler no comunicado emitido por Kiev, vai procurar promover o plano para chegar à paz do Presidente Volodymyr Zelensky, desenvolver o diálogo político, consolidar o apoio humanitário e energético à Ucrânia e abrir novos caminhos para a cooperação económica e comercial.

Estes objectivos são traçados para os quatro países que o responsável pela diplomacia ucraniana vai visitar esta semana, que inclui, além de Angola, Omã, Egipto, e África do Sul, num périplo pelo Médio Oriente e África que começa a partir da Turquia.

Segundo números oficiais, as relações comerciais entre Angola e Ucrânia, em 2022, a que se referem os últimos dados, o volume de negócios total foi de 9.263 milhões de dólares, uma descida acentuada face a 2021 de 42%.

A carne de aves, farinha e produtos cerealíferos são o grosso das exportações ucranianas para Angola, sendo pouco expressivas as exportações de Angola para a Ucrânia, mas, com a necessidade emergente de colmatar as perdas de capacidade de distribuição de energia no país devido à guerra, e com o aproximar do Inverno, Andriy Sybhia tem vicnado em diversos fóruns internacionais, a necessidade de garantir a segurança energética.

E, neste capítulo, sendo Angola um produtor e exportador de petróleo e gás, Kiev e Luanda podem estudar agora novas formas de cooperação comercial envolvendo o sector das energias fósseis.