Minutos depois do anúncio oficial da morte do ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos, ocorrido esta sexta-feira, 08, em Barcelona, a agitação tomou conta das ruas da capital. No mercado do São Paulo o trânsito ficou congestionado por minutos e várias vendedeiras (zungueiras) gritavam e choravam "ai Zedú, ai nosso pai".

O Novo Jornal, no local, testemunhou este momento, minutos depois de as zungueiras saírem aos gritos e ais pelo ex-Presidente. Nos arredores do mercado de São Paulo a circulação automóvel ficou suspensa nos dois sentidos e nem mesmo os agentes reguladores de trânsito conseguiram descongestionar o local.

"O que é que se passai aí?", perguntavam alguns curiosos que ainda não tinham conhecimento do que se passava no País. "O Zedú morreu", respondiam outros cidadãos.

Apesar de ser oficial a morte de JES (abreviação) de José Eduardo dos Santos, algumas pessoas não acreditavam no que estavam a acabar de ouvir e diziam "é fake news".

Mas a notícia de morte do ex-Presidente José Eduardo dos Santos espalhou-se de imediato nos táxis, nas praças, e em todo lado. Algumas pessoas ainda com dúvidas ligavam para familiares, amigos para se certificaram do que acabavam de ouvir.

O Novo Jornal conversou com algumas pessoas, sobretudo mulheres zungueiras, para procurar saber porque choravam.

"Mano, Zedú morreu. Ai... o nosso Presidente José Eduardo dos Santos, ai Zedú", chorava aos gritos Catarina Dala, vendedora ambulante.

Margarida Fernando, outra zungueira, contou que tem boas recordações dos tempos do antigo Presidente José Eduardo dos Santos.

"Com ele o saco de arroz era 2.500, com 10.000 kwanzas comprava-se comida para 15 dias. Viajávamos para a Europa à vontade e vendíamos bem. Ele cometeu erros, sim, mas os erros são humanos e para mim os erros dele estão todos perdoados", disse a mulher em lagrimas.

A presença do Novo Jornal galvanizou algumas zungueiras e jovens que reconheceram qualidades no homem que governou o País durante 38 anos.

Muitos chegaram mesmo a afirmar que não gostaram de ver o ex-Presidente de República debilitado nos últimos dias.

"Sabemos que a vida é assim, mas seria melhor não vê-lo naquele triste estado debilitado. JES era um homem forte e doeu-me vê-lo naquele estado. Pese embora ser criticado nos últimos anos, mas para mim ele era boa pessoa", disse Manuel Azevedo, tenente-coronel do exército, que também lamentou a morte de JES.

O ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, tinha 79 anos e estava internado numa unidade de cuidados intensivos em Barcelona, Espanha. A sua morte foi confirmada pela Presidência da República. O actual presidente, João Lourenço, declarou cinco dias de luto nacional.

José Eduardo dos Santos morreu esta sexta-feira, 08 de Julho, a pouco mais de um mês de completar 80 anos

JES foi o segundo Presidente de Angola, de 1979 até ao ano de 2017, e liderou o País nos conturbados anos da guerra civil, que terminou em 2002.

"Zedú" como era carinhosamente conhecido, nasceu em Luanda a 28 de Agosto de 1942. Além de Presidente da República, foi Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas (FAA) e presidente do MPLA, partido que governa o País desde a proclamação da independência nacional, a 11 de Novembro de 1975.

"Zedú" conduziu o processo da guerra que culminou com a assinatura dos Acordos de Paz, a 04 de Abril de 2002, na sequência da morte do então líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi.