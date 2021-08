Carlos Aires da Fonseca Panzo, ex-secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República, João Lourenço, foi exonerado em Outubro de 2017 (um mês depois de ter sido nomeado) com base numa comunicação espontânea das autoridades suíças às autoridades angolanas de que teria recebido 11 milhões de dólares pagos pela construtora brasileira Odebretch, através de uma conta bancária naquele país. Posteriormente, as autoridades angolanas ordenaram a abertura de um inquérito junto da Direcção Nacional de Combate e Prevenção à Corrupção da PGR, que enviou o referido Relatório Final à Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP), que, devido à ausência de Carlos Panzo em Angola, por estar a frequentar um Doutoramento em Espanha, emitiu um mandado de detenção internacional junto da Interpol, executado pelas autoridades espanholas em Setembro de 2019, dando depois origem ao procedimento de extradição diante de um juiz-junto da Audiência Nacional Espanhola.