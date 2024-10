Este congresso extraordinário servirá para fazer o balanço dos 50 anos de independência do País.

No comunicado final da III sessão extraordinária do Comité Central do MPLA, o partido no poder pede a amigos e simpatizantes a "engajarem-se com dinamismo e responsabilidade na preparação deste importante evento".

No seu discurso de abertura, o presidente do MPLA avançou que, nos próximos dias, o executivo vai aprovar o amplo programa das comemorações dos 50 anos da independência nacional (proclamada a 11 de novembro de 1975), com actividades políticas, culturais, recreativas, desportivas, feiras e exposições, inaugurações de infraestruturas e empreendimentos económicos e sociais, a sucederem-se ao longo de 2025.

O ponto mais alto das celebrações acontece em Novembro, com "importantes convidados", que vão partilhar "a alegria de um povo livre e independente".

"Os cidadãos angolanos, partidos políticos, igrejas, associações cívicas, serão participantes activos desse grande acontecimento, para o qual Angola chama todos os seus filhos", disse o também Presidente da República.

O Comité Central do MPLA juntou esta quarta-feira, 9, os seus membros para a terceira reunião extraordinária, para apreciar os documentos do VIII Congresso extraordinário.