A Presidência da República vai ter uma dotação de 44,7 mil milhões de kwanzas (74,3 milhões USD), de acordo com a versão preliminar da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE 2022), enquanto que, no ano passado, este órgão recebeu cerca de 31,3 mil milhões. A rubrica 'Estudo e Construção de Infraestruturas para Acomodação do Património' mantém-se como ambição do Governo, que já no ano passado tinha inscrito este projecto no OGE.

São mais 13,4 mil milhões de kwanzas (21 milhões USD) em relação ao OGE de 2021 para a Presidência da República, que prevê gastar quase 1,9 mil milhões no projecto 'Estudo e Construção de Infraestruturas para Acomodação do Património', uma ambição que vem já do OGE anterior e que começou por se chamar 'Estudo e Construção da Biblioteca da Presidência da República' gerando de tal modo polémica que a versão disponibilizada no site do Ministério das Finanças sofreu alterações, tendo esta rubrica "desaparecido", e passando os quase 3,2 mil milhões kwanzas a ser atribuídos à rubrica 'Estudo e Construção de Infraestruturas para Acomodação do Património da Presidência', que volta a constar do OGE, mas por metade do valor anterior.

Mas, se esta rubrica sofre um corte de 50 por cento, é para surgir uma outra, denominada 'Reabilitação do Edifício dos Serviços Gerais', que custará pouco mais de 1,8 mil milhões kz. É caso para perguntar se o valor inicial (3,2 mil milhões kz) terá sido fragmentado.

Por outro lado, este documento "retira" 60 milhões de kwanzas à rubrica 'Encargos com Presidentes e vice - Presidentes cessantes', que passou de 135 milhões em 2021 para 75 milhões em 2022.

A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022 está avaliada em cerca de Kz 18,7 biliões de kwanzas, representando um aumento de 26,8% relativamente ao OGE 2021.

O documento que define as linhas mestras para o ano económico de 2022 deu entrada na Assembleia Nacional na sexta-feira, 29 de Outubro e perspectiva um preço de referência do petróleo de 59 dólares norte-americanos por barril, um preço considerado "conservador" pelo próprio Governo, para "garantir a estabilidade na programação macro-fiscal do país", e "considerando que os níveis de incerteza característicos do sector petrolífero deverão permanecer".

A proposta do OGE para o exercício económico de 2022 vai à discussão e votação, na generalidade, na próxima terça-feira, 9, na Assembleia Nacional (AN). Após a discussão e aprovação na generalidade, segue para as comissões especializadas da Assembleia Nacional.

Segundo o relatório de fundamentação do documento elaborado pelo MINFIN, o sector social teve um crescimento em termos de despesa de 24,7, comparativamente ao de 2021, sendo que a educação teve também um crescimento de 24,7 por cento, estando com um peso de 13,1 por cento na despesa fiscal primária.

O sector económico tem um peso de 14,5 por cento sobre a despesa fiscal primária e de 7,3 por cento sobre a despesa total, ao passo que a defesa e ordem pública é estimada em 15,1 por cento sobre a despesa fiscal primária e 7,6 por cento sobre a despesa total.

A saúde representa 9,4 por cento sobre a despesa fiscal primária, enquanto a protecção social apresenta 6,8 por cento no orçamento sobre a despesa fiscal primária.

O Executivo prevê um crescimento económico do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 no valor de 2,4 por cento, com uma maior contribuição a partir do sector não petrolífero (3,1 por cento).