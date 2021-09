Os partidos políticos da oposição reuniram hoje para analisar a decisão do Presidente da República em devolver a Lei de Alteração à Lei Orgânica Sobre as Eleições Gerais ao Parlamento para reapreciação de "algumas matérias" de forma a consolidar a "verdade eleitoral", elogiando a decisão... mas a marcha agendada para Sábado para exigir eleições justas e transparentes não foi desconvocada.

Pelo contrário, a marcha anunciada na quinta-feira pela UNITA recebeu hoje o apoio dos partidos da oposição parlamentar CASA-CE e PRS e ainda do Bloco Democrático, que estiveram reunidos no gabinete do Grupo Parlamentar da UNITA.

Segundo fizeram saber ao Novo Jornal, estes partidos esperam agora que "o MPLA, na Assembleia Nacional, mostre ter percebido o que o Presidente da República pretendeu dizer com esta decisão de devolver a questão aos parlamentares".

"Esperamos um consenso no Parlamento sobre esta matéria porque o que o Presidente da República disse com esta decisão foi que a Lei tem de ser revista para garantir a verdade eleitoral, a lisura e a igualdade entre os concorrentes, deixando claro que reconhecia que tal não estava garantido", disse ao Novo Jornal um dos elementos que participou neste encontro.

Apesar de elogiarem o "veto" de João Lourenço, estas forças políticas não encontraram razão para desconvocar a marcha agendada para Sábado pela UNITA, junstando-se agora os restantes partidos a esta manifestação.

A concentração está marcada para as 10:00 de Sábado, no Cemitério da Santa Ana, e deverá seguir de seguida para o Largo 1º de Maio, em Luanda.