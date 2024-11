Depois da sua aprovação na generalidade, o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano (OGE2025) começa, esta quinta-feira, 21, a ser examinado na especialidade pelo Executivo e pelos parceiros sociais no Parlamento.

"Há uma intensa jornada de encontros com parceiros sociais, audições parlamentares com as diversas unidades orçamentais, assim como reuniões e concertações a vários níveis, visando melhorar a proposta apresentada pelo Executivo, de modo a obter-se um orçamento à altura dos desafios que o país tem pela frente", disse aos jornalistas o primeiro secretário da mesa da Assembleia Nacional, Manuel Lopes Dembo.

"Depois de acesos debates à volta do OGE 2025, aprovado na generalidade sexta-feira, 15, os Grupos Parlamentares realizaram uma reunião, reiteraram o compromisso com a paz, unidade nacional, diálogo saudável e construtivo, independentemente das diferenças político-ideológicas", acrescentou o parlamentar.

Refira-se que o Parlamento angolano aprovou esta sexta-feira, 15, na generalidade, a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE 2025), que comporta receitas estimadas em cerca de 34,63 biliões de kwanzas, com votos contra do principal partido da oposição.

O OGE 2025, elaborado com base num preço médio do barril de petróleo de USD 70, passou com 112 votos a favor (MPLA), 63 contra (UNITA) e três abstenções do PRS e da FNLA.

O documento, que apresenta como principais linhas de força um crescimento real da PIB de 4,14%, a ser impulsionado pelo crescimento do sector não petrolífero de 5,15%, irá à votação final global em Dezembro.

Na proposta de OGE para 2025, o Executivo mantém o compromisso de valorização dos salários da Função Pública, por via do aumento da massa salarial em 25%, e assegura o cumprimento das novas disposições sobre o salário mínimo nacional.