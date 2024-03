O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, atirou-se aos membros da JMPLA que não aparecem nas reuniões nem participam nas grandes realizações do partido, mas que, quando chega o momento do congresso, são os primeiros a aparecer e a candidatar-se.

"Queremos pedir aqui disciplina aos camaradas que vão conduzir o processo orgânico. É nesta fase que aparecem aqueles que nunca estiveram em nenhuma reunião do comité de base e do núcleo da JMPLA, aqueles que durante cinco anos nunca pagaram quotas nem participaram nas grandes realizações do partido e da própria organização, mas quando chega o momento do congresso, são os primeiros que aparecem, a querer participar no processo, a candidatar-se, sem ter em consideração que durante cinco anos não estiveram presentes", disse Paulo Pombolo, quando falava quinta-feira, 14, à margem do seminário metodológico da JMPLA, que prepara o IX congresso da organização, marcado para Novembro.

"Vamos evitar a introdução de amigos e familiares nos órgãos de direcção", avisou Paulo Pombolo, que chamou a atenção dos membros a absterem-se de práticas que não dignificam o partido, como a contratação de pessoas próximas.

"Os ausentes procuram sempre nesta fase momentos para aparecer", notou.

Nas vésperas da preparação do IX Congresso Ordinário da JMPLA, que terá lugar em Novembro deste ano, o seu secretário nacional, Crispiniano dos Santos, afirmou que por desconhecimento das normas e por desrespeito das regras de funcionante do partido e de modo particular da JMPLA, muitos "já começar a sair da toca para enganar a sociedade e os militantes menos atentos".