Entre os projectos de arranque imediato estão a vedação de 45 quilómetros do troço ferroviário Bungo - Aeroporto Internacional, que vale 135 milhões de dólares, aprovados pelo Chefe de Estado para obras emergenciais, projectos e fiscalização da empreitada que visa solucionar os constrangimentos no corredor ferroviário do Caminho de Ferro de Luanda.

O desenvolvimento do sistema de transporte urbano de autocarros para o troço Estalagem/Kilamba/KK5000 e a construção de cinco passagens superiores, já com financiamento disponível do Standard Chartered Bank, é outro dos projectos com arranque previsto ainda este ano.

Para 2025, o PRO-MMUL inscreve a empreitada, fornecimento de equipamentos, sinalização e fiscalização do Metro de Superfície de Luanda (MSL), infraestrutura que abrange um total de 149 quilómetros e está orçamentada em 1,9 mil milhões de dólares.

A construção do MSL, cuja primeira fase abarca 60 quilómetros no traçado Fidel de Castro Zona Verde Sequele e o Ramal ZEE/Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, tem início no próximo ano, estando os projectos de engenharia programados para começar em 2024.

No documento consultado pelo Novo Jornal lê-se que programa visa mitigar os graves problemas da mobilidade, promover o crescimento socioeconómico inclusivo e sustentável, tendo em conta que nos últimos anos Luanda enfrenta inúmeros constrangimentos e desafios de mobilidade urbana, face ao crescimento e movimento demográfico elevado que têm impactado fortemente no desenvolvimento económico e social da população residente, associado a ausência de sistemas de transportes de massa.