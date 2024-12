O Presidente da República autorizou um financiamento de 59,9 milhões de euros junto do BIC para garantir a execução da empreitada de obras públicas para a construção do troço Cuima/Chipindo da Estrada Nacional (EN120), numa extensão de 56 km, incluindo pontes, nas províncias do Huambo e da Huíla.

O valor do financiamento inclui o pagamento de 100% do valor da comissão de garantia do Banco Português do Fomento e 85% correspondente ao valor do contrato comercial.

À Ministra das Finanças é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para negociar e assinar o acordo de financiamento e toda a documentação com ele relacionada, em nome e representação da República de Angola.