A reunião do Conselho da República vai acontecer na sala do Conselho de Ministros, no Palácio Presidencial, na Cidade Alta.

O Conselho da República é um órgão de consulta do Presidente da República e dele fazem parte o vice-Presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, os líderes dos partidos políticos UNITA, FNLA e PRS, da coligação CASA-CE, bem como a vice-presidente do MPLA.

São ainda membros o procurador-geral da República, o ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, bem como alguns empresários, representantes das igrejas e da sociedade civil.