"A mobilização de recursos financeiros para ampliação e construção de infra-estruturas rodoviárias deve estar no centro das atenções, para o sucesso das trocas comerciais entre os países da região", disse João Lourenço depois de visitar a sede da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), na qualidade de presidente em exercício desta organização regional.

"A região deve procurar desenvolver um plano de construção de infra-estruturas robustas e de ampliação e melhoramento das já existentes, que permitam a interligação dos países, por forma a colher os benefícios recíprocos das potencialidades de cada um dos países membros, dentro de um quadro de complementaridade e de vantagens mútuas", acrescentou.

Neste âmbito, defendeu ainda que a facilitação de comércio inter-regional se assume como factor de progresso e desenvolvimento, pelo que se deve prestar especial atenção à simplificação de processos que levem ao normal funcionamento da zona de comércio, de modo a aproximar-se dos índices estabelecidos no Protocolo de Integração Regional.

"Daremos um passo importante em matéria de integração regional se os nossos países mobilizarem recursos financeiros para a construção de linhas de transmissão de energia para a região, por via da rede de distribuição da rede da África Austral", referiu.

O Chefe de Estado explicou que Angola vem aumentando consideravelmente a oferta de energia eléctrica através da construção de centrais de energia eléctrica e parques fotovoltaicos, dispondo já de um considerável excedente que deve ser colocado ao dispor da região, para ajudar a suprir a crise energética que alguns dos países da SADC enfrentam.

Refira-se que o Presidente da República, João Lourenço, deixou o País sexta-feira, 14, com destino a Gaborone, Botswana, onde visitou a sede da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), na qualidade de presidente em exercício desta organização regional.

Segundo uma nota de imprensa da Presidência da República, é a primeira vez que João Lourenço visita a sede da SADC desde que assumiu a presidência rotativa da organização, em Agosto do ano passado.

Nesta vista, o Presidente João Lourenço, teve um encontro com o seu homólogo do Botswana, Mokgweetsi Masisi, com qual abordou questões relacionadas com a cooperação bilateral.

Refira-se que Angola assumiu a liderança rotativa da organização, para o período 2023-2024, a 17 de Agosto do ano transato, durante a 43.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo.

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é uma organização inter-governamental, criada em 1992, que se dedica à cooperação e integração sócio-económica da região, bem como à cooperação em matérias de política e segurança.

Integram a SADC Angola, Botswana, Comores, República Democrática do Congo, Eswatini, Lesotho, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.