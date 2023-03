Durante a sua permanência no Japão, o Chefe de Estado tem marcadas audiências com o imperador do Japão, Nauhito, e com a imperatriz, Masako, em Tóquio.

O Presidente irá igualmente irá manter um encontro com o primeiro-ministro, Kishida Fumi, e visitará Nagoya, Quioto e tomara parte num fórum de negócios Japão-Angola.

João Lourenço esteve no Japão em 2019, em Yokohama, para participar na 7ª Conferência Internacional de Tóquio Sobre o Desenvolvimento de África.

Refira-se que a cooperação bilateral com o Japão começou em 1988 com a Ajuda de Emergência, por via da UNICEF.

Depois do fim da guerra, em 2002, o Japão passou a realizar assistência nas áreas de desminagem, reinserção social de ex-soldados e reintegração de refugiados.

No sector da saúde, desde 1996, o Japão doou 40 milhões dólares para a reabilitação e equipamento do Hospital Josina Machel.